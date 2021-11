80 Jahre alt ist ein politisches Urgestein des Rhein-Lahn-Kreises am heutigen Sonntag geworden: Helmut Klöckner. An seinem Jubiläumstag kann sich der Windener Ehrenbürger über viele Glückwünsche freuen. Kein Wunder: In zahlreichen politischen Haupt- und Ehrenämtern war er noch bis vor sechs Jahren unermüdlich aktiv.