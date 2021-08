„Luna bellt aber lauter.“ Ist schon klar: Gegen den Hund der eigenen Oma kommt so schnell kein anderer Artgenosse an. Ansonsten aber ist die kleine Linda hellauf begeistert von den vierbeinigen Vertretern der Rettungshundestaffel Rhein-Lahn-Taunus, die nicht ohne Grund vor dem Kinocenter in Nastätten Stellung bezogen haben.