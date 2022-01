Den Titel findet sie eigentlich eher irreführend. „Präsidentin, das klingt so abgehoben. Aber so sind wir ja gar nicht“, sagt Heike Pfaff, die – genau – Präsidentin des Inner Wheel Clubs (IWC) Loreley-Nastätten ist. Und damit einer Organisation, die höchstens auf den ersten Blick elitäres Flair verbreitet. Sich spätestens auf den zweiten aber als eine ganz und gar bodenständige Vereinigung entpuppt, die sich in erster Linie dem sozialen Gedanken verpflichtet fühlt.