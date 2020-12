Lahnstein

Schon in „normalen“ Jahren ist diese Disziplin für die Mitglieder des Lahnsteiner Stadtrats mehr Qual als Wahl: die Verabschiedung von Haushaltsplan und Haushaltssatzung fürs kommende Jahr. Am Montag, 30. November, 16 Uhr, ist es wieder so weit. Der Rat versammelt sich in der Stadthalle, um das hoch defizitäre Zahlenwerk auf den Weg zu bringen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Defizit in beiden Haushaltsteilen erhöht. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gab es allerdings auch eine gute Nachricht – zumindest für den diesjährigen Haushalt.