Bad Ems

Martinshorn und Blaulicht schreckten die Bad Emser aus dem Schlaf: In der Nacht zu Montag rückte die Feuerwehr Bad Ems zu einem Einsatz mitten im Kurviertel aus. In einem frei stehenden Hinterhaus in der Römerstraße, unmittelbar gegenüber des historischen Kursaalgebäudes, brannte ein Dachstuhl. Flammen waren auch von außen sichtbar.