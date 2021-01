Nastätten

So manche lokalpolitische Themen „scheinen in Nastätten immer nach einer gewissen Zeit unwiederbringlich in Vergessenheit zu geraten“ – das hat in dieser Woche ein Leserbriefschreiber in unserer Zeitung beklagt und weitere Kritik geäußert. Diesen Brief hat die RLZ nun zum Anlass genommen, um bei Stadtbürgermeister Marco Ludwig nachzufragen, was aus den angesprochenen Themen geworden ist und wie er sich zu den Kritikpunkten äußert. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick: