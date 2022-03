Jens Güllering hat es am liebsten ganz direkt mit den Bürgern seiner Verbandsgemeinde zu tun. In normalen Zeiten fuhr der VG-Chef über die Dörfer im Blauen Ländchen, setzte sich bei Einwohnerversammlungen unter die Leute und berichtete, was man in der Verbandsgemeinde so tat und plante. Doch was ist schon normal in Corona-Zeiten?