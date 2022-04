Die Diskussion ist nicht neu, aber immer wieder notwendig: Lebensmittel, die eigentlich noch haltbar und essbar sind, landen leider allzu oft in der Mülltonne. 18 Millionen Tonnen jährlich in Deutschland schätzt die FAO. In privaten Haushalten wie auch in Lebensmittelmärkten. Foodsharing – das Teilen von Nahrungsmitteln – ist ein Weg, dieser Lebensmittel- und Ressourcenverschwendung entgegenzuwirken. Und: Foodsharing gibt es auch auf dem Land. Zum Beispiel im kleinen Ort Dahlheim.