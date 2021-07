Grundschulen im Blauen Ländchen: Bessere Luft ja, aber ohne mobile Geräte

Der Verbandsgemeinderat Nastätten hat den Antrag der FWG-Fraktion abgelehnt, mobile Luftreiniger für die beiden Grundschulen im Blauen Ländchen anzuschaffen. Stattdessen folgte das Gremium einem Vorschlag der Verwaltung und plädierte dafür, eine stationäre Lüftungsanlage in den Blick zu nehmen. Dafür hat der Rat den Auftrag für ein Konzept an ein Holzhäuser Büro vergeben. Bis eine feste Anlage installiert sei, so der Einwand aus den Reihen der FWG, gehe zu viel Zeit verloren. Andere Stimmen aus dem Gremium zweifelten an, ob mobile Luftreiniger wirklich den gewünschten Effekt erbringen.