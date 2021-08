Die stationären Lüftungsanlagen für die Grundschulen in Miehlen und Nastätten sollen kommen – und das schon bald. In einer Dringlichkeitssitzung hat der Rat der Verbandsgemeinde Nastätten in dieser Woche die Verwaltung beauftragt, eine dafür notwendige Ausschreibung in die Wege zu leiten.