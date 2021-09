Künftig können die Fenster in den Klassenzimmern während des Unterrichts wieder geschlossen bleiben. Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Nastätten hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, moderne Lüftungsanlagen für die Mühlbach-Grundschule in Miehlen zu bestellen. Den Auftrag erhielt die Firma Maxeiner aus Nastätten zum Preis von 760.410 Euro.