Wer genau hinschaut, erkennt neue Kästen unterschiedlicher Größe, die an den Wänden der Klassenräume hängen. Schwarze Rollboxen, in denen Laptops stecken wie die Wabenrähmchen in einem Bienenstock, zählen ebenfalls zu den Neuheiten, die der Digitalpakt in die Grundschulen in Miehlen und Nastätten gebracht hat. Noch auffälliger sind natürlich die weißen Active Panels, die altbekannte grüne Tafeln abgelöst haben und im Blickpunkt der Kinder stehen.