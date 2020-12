Nassau

Am Samstag, 24. Oktober, ist es wieder so weit: Unter dem Motto „(D)ein Vormittag für Nassau“ hoffen Stadtchef Manuel Liguori und der Werbering Nassauer Land auf viele freiwillige Menschen, die dafür sorgen, dass das Grün im Stadtgebiet und in Scheuern winterfest gemacht und an anderen Stellen wie in den Lahnanlagen geordnet wird. Wichtige Weichen sollen da zwischen 10 und 13 Uhr ganz praktisch gestellt werden, damit Nassau im kommenden Jahr weiter aufblühen kann.