Jonathan Wunder und Ben Gregel sind mit Feuereifer bei der Sache. Es ist Freitagnachmittag, und die beiden Lerner am Leifheit-Campus in Nassau möbeln die moderne Lern-Technik auf. Notebooks stehen um sie herum auf den Tischen und in einem fahrbaren Laptop-Schrank. Der ist mit 28 nagelneuen Geräten ausgestattet, die nicht nur bei der Jugend Begeisterung auslösen. Ein seit Jahren der Schule zugetaner Spender hat sie für knapp 20.000 Euro angeschafft.