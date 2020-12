Großeltern zog es nach Amerika: Walt Disney hat Wurzeln in Miehlen

Miehlen

Einen berühmten Miehlener kennt im Rhein-Lahn-Kreis fast jeder: Die Miehlener sind seit jeher stolz auf Johannes Bückler, bekannt als berüchtigter Räuberhauptmann Schinderhannes. Sein Geburtshaus steht in Miehlen, wo er 1778 geboren wurde. Nur wenige Jahre seiner Kindheit hat er in Miehlen verbracht. Der Schinderhannes, obwohl Dieb, Räuber und Mörder, ist eine positiv bekannte Figur, verherrlicht durch romantisierende Darstellungen in der Literatur und in Filmen. Am 21. November 1803 wurde er in Mainz hingerichtet. Doch es gibt noch Wurzeln zu einem weiteren weltweit bekannten Prominenten: Walt Disney, der berühmte Trickfilmzeichner aus Amerika, Vater unsterblicher Figuren wie Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, Pluto und Ideengeber unzähliger Filme.