Lahnstein

Großeinsatz auf der rechtsrheinischen Bahnstrecke in Niederlahnstein: Ein Güterzug mit neun Kesselwagen ist am Sonntagabend, gegen 18.40 Uhr in Höhe des Bahnhofs aus bislang noch unbekannter Ursache verunglückt. Dabei sprangen fünf der Waggons aus den Gleisen, wurden teilweise stark beschädigt und lagen teilweise komplett auf der Seite. Menschen kamen nach ersten Informationen unserer Zeitung nicht zu Schaden, der Lokführer sei wohlauf, hieß es.