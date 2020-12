Nastätten

Großeinsatz für die Feuerwehr am Dienstagabend in Nastätten: Mitten in der Stadt, in der Rheingaustraße, stand ein Wohnhaus in Flammen. Das Feuer wurde gegen 18.20 Uhr über die Rettungsleitstelle gemeldet. Von der Wache am Marktplatz aus hatte die Nastätter Feuerwehr keinen allzu weiten Weg. Dennoch: Als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern, wie Bilder vom Einsatz zeigen.