Für Papst Franziskus hat er eine Messe komponiert, für Queen Elizabeth II. ist aktuell auch ein Werk in der Mache. Das jüngste Projekt von Komponist Sven Hellinghausen ist jedoch den Schülerinnen und Schülern der Realschule plus in Lahnstein gewidmet. „Celtic Prayer“ (deutsch: keltisches Gebet) heißt das neue Stück des Altenkircheners, das er für das Junge Sinfonische Blasorchester komponiert hat.