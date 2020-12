Bad Ems

„Eigentlich sollten wir in diesen Tagen ein (erstes) Ergebnis unserer Welterbebewerbung haben“, bedauert der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU). Denn eigentlich sollte im Juli das Unesco-Welterbekomitee tagen. Im Moment ist noch nicht bekannt, ob es überhaupt in diesem Jahr eine Tagung gibt oder ob die Beratung über die Kandidaten in der Sitzung 2021 erfolgt. So heißt es warten und hoffen.