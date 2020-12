Great Spas: Tagung der Unesco ist abgesagt

Bad Ems

Die Corona-Krise rollt über die Welt hinweg und macht – natürlich – auch nicht vor einer internationalen Organisation wie der Unesco halt. Eigentlich hätte Anfang Juli die Entscheidung fallen sollen, wie der Welterbe-Antrag der Great Spas of Europe, jener bedeutenden und außergewöhnlichen europäischen Kurorte des 19. Jahrhunderts, zu denen auch Bad Ems gehören soll, bewertet wird. Doch die Tagung des Welterbekomitees, die ausgerechnet in Fuzhou, China, geplant war, wurde im April aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Ob ein Ausweichtermin noch in diesem Jahr möglich ist oder ob die Tagung mit der fürs kommende Jahr zusammengelegt wird, ist dabei völlig offen. Die Unesco sammelt für gewöhnlich mehrere Welterbeanträge über den Zeitraum eines Jahres, um dann, nach reiflicher Prüfung, eben bei dieser einen jährlichen Tagung zu entscheiden, wie mit den Anträgen weiter verfahren wird.