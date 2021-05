Die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH plant in der Stadt Nastätten sowie in Miehlen, Bogel, Ruppertshofen und Hunzel einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau. Das Unternehmen möchte dabei Glasfaser bis in die Häuser verlegen. Ob der Ausbau tatsächlich stattfindet, hängt letztlich von der Nachfrage in der Bevölkerung ab.