Lahnstein

Mit den Aussagen des mutmaßlichen Täters ist am Mittwoch der Prozess wegen Totschlags des eigenen Schwiegervaters gegen Besmir D. aus Lahnstein (Name von der Redaktion geändert) am Koblenzer Landgericht fortgesetzt worden. Das, was der Angeklagte vor Gericht und – trotz Corona – zahlreichen Zuschauern verkünden ließ, hatte es in sich.