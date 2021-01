Nassau

Mehr als 200 Jahre alte Bäume geben dem Philosophenweg am Fuße des Burgbergs seinen besonderen Charakter. Seit Wochen jedoch ist er gesperrt, weil herabfallendes Totholz eine Gefahr für Passanten darstellt. Mittlerweile haben Fachleute die Bäume untersucht und Maßnahmen empfohlen, die nun der Hauptausschuss in seiner erstmals digital abgehaltenen Sitzung in Auftrag gegeben hat. Die meisten der Baumriesen können demnach erhalten bleiben, doch einige Bäume müssen weg.