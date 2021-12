Seit zwei Jahren ist es still in den Räumen der Jugendherberge hoch über der Lahn in Bad Ems. Der Brandschutz reichte Ende 2019 für das in die Jahre gekommene Gebäude nicht mehr aus; das Haus musste geschlossen werden. Die Frage war damals: Wollte man viel Geld für eine Nachbesserung ausgeben, oder richtig viel Geld für eine grundlegende Sanierung und Modernisierung gleich des ganzen Geländes? Nun ist die Sache entschieden.