Geschichte-Stammtisch blickt zurück: Hansel Karbach schließt die Tür zum „Alten Tor“

Viele Jahrzehnte prägte die „Stadt Boppard“, ab den 1980er-Jahren unter dem Namen „Altes Tor“, die Geselligkeit und den Gemeinsinn in dem kleinen Rheindorf Filsen. So manche Karnevalsveranstaltung, Familienfeier, Jahreshauptversammlung oder Vorstandsitzung endete dort in heiterer Stammtischrunde. Gerne erinnern sich die älteren Filsener auch an die Zeiten, als das so beliebte „Feierabendbier“ oder der sonntägliche Frühschoppen noch fester Bestandteil des dörflichen Miteinanders waren. „Hansels Stammtisch“ glich dann einem großen Stuhlkreis, in dem die örtlichen Neuigkeiten ausgetauscht, politische Geschehnisse kontrovers diskutiert und manche freundschaftliche Gefälligkeit mit einem Bier beglichen wurde. Beim gemeinsamen Bier am Stammtisch wurde auch die eine und die andere Unstimmigkeit und manches Missverständnis beigelegt und ausgeräumt.