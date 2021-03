Auf die Plätze, fertig, Shopping: Seit vergangenem Montag dürfen Einzelhandelsgeschäfte in Rheinland-Pfalz nach einem mehr als zweimonatigen Lockdown wieder öffnen. Gibt es nach so langer Einkaufsbummelabstinenz den großen Run auf Mode- und Schuhgeschäfte? Die RLZ hat beim Einzelhandel in der Region nachgefragt.