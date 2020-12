Loreley

„Mit Verwunderung beobachten wir die neuerliche Entwicklungen auf dem Loreley-Plateau“, so lautete der Einstieg zu einem Antrag, den die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen kürzlich an Landrat Frank Puchtler gestellt hatte. Das Thema ist klar: das geplante Loreleyhotel. In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses beantwortete Puchtler die acht Fragen der Grünen. Die schriftlichen Ausführungen der Verwaltung, die an die Fraktion geschickt werden sollten, liegen auch unserer Zeitung vor.