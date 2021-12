Der mögliche Bau eines Hospizes in Bergnassau-Scheuern beschäftigt viele Menschen im Nassauer Ortsteil. Etwa 60 von ihnen nahmen am Mittwochabend an der Einwohnerversammlung teil, deren einziges Thema die geplante Einrichtung war, in der sterbende Menschen während ihrer letzten Lebenstage palliativmedizinisch betreut werden sollen. Es wurden viele kritische Fragen gestellt.