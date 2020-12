Lahnstein

Ein gewichtiges Aktenpaket bekam Innenminister Roger Lewentz am Montag mit auf den Weg nach Mainz. Der Minister nahm es gern von Oberbürgermeister Peter Labonte entgegen. Denn darin sind Pläne, Konzepte und Gutachten, kurz alles, was gebraucht wird, um den geplanten Kur- und Heilwald auf Lahnsteins Höhe zu genehmigen. Der letzte entscheidende Schritt also ist getan. Nun muss Mainz nur noch grünes Licht geben.