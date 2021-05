Die Verbandsgemeinde wird Geld in die Hand nehmen, um die Turnhallen, die von Grundschulen und der Realschule plus genutzt werden, an das Internet anzuschließen und dort WLAN bereitzustellen. Das hat der Rat der VG Bad Ems-Nassau einstimmig beschlossen. Dabei geht es um zusätzliche 91.000 Euro, die über den Haushalt bereitgestellt werden müssen. Auch die Ortsgemeinden Arzbach, Fachbach und Singhofen leisten einen Anteil.