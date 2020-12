Lahnstein

Die Löhnberger Mühle, das imposante Industriedenkmal an der Ortsgrenze zu Koblenz-Horchheim, soll aufwendig saniert werden. Auch wenn sich die Planungen noch in der Anfangsphase befinden, begeistert dies unseren Leser Oskar Lorentz: Der Horchheimer hat sich gemeinsam mit anderen über Jahre erfolglos für die Reaktivierung des Areals bemüht. Denn davon erhoffen sie sich einen positiven Effekt für den Mendelssohnpark in Horchheim.