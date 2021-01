Lahnstein

Es soll wohl alles nicht sein: Da hat sich das Carneval Comité Oberlahnstein, kurz CCO, mit viel Mühe und Kreativität ein Alternativprogramm für den Karneval in Corona-Zeiten ausgedacht und erarbeitet – und schon sieht die Situation wieder anders aus. Auch der „cinema carnevalis“ wird nun – zumindest an den in normalen Jahren närrischen Tagen – ausfallen. Das hat der Vorstand des CCO am Donnerstag mitgeteilt.