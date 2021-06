„Gendern“ – ja oder nein?: Was Protagonisten aus dem Rhein-Lahn-Kreis von der geschlechtergerechten Sprache halten

Früher war die Sache klar: Mit „Teilnehmern“ waren alle Männer und Frauen gemeint, die an einer Veranstaltung teilgenommen haben. Seit Jahren tobt allerdings die Debatte um das Gendern in der deutschen Sprache. Dabei wird gefordert, dass alle Geschlechter erwähnt werden – aber wie? Als „Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, als TeilnehmerInnen mit großem „I“ in der Mitte, als Teilnehmer:innen mit Doppelpunkt, als Teilnehmer*innen, mit dem „Männer, Frauen und Menschen mit diversem Geschlecht“ oder als Teilnehmende? Menschen aus dem Kreisgebiet haben ganz unterschiedliche Einstellungen zu diesem Thema.