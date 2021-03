Der eine hat gleich 485 Kilometer in einer Woche auf dem Fahrrad abgespult, ganz stilecht im Trikot des Blauen Ländchens. Andere sind mit dem Rad zur Arbeit gependelt und virtuell auf einem anderen Kontinent angekommen: Bei der Aktion „Gemeinsam nach Ruanda“ der Verbandsgemeinde (VG) und der IGS in Nastätten wurde am Palmsonntag rechnerisch das Ziel erreicht.