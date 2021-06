Gemeinsam für die Zukunft des Lahnweinbaus: Weinmajestäten zu Gast im Mittelrheintal

Viel unter die Leute gekommen ist die Deutsche Weinkönigin Eva Lanzerath in ihrer Amtszeit noch nicht. Die Corona-Pandemie hat nahezu alles, womit man die Regentschaft normalerweise verbindet, vereitelt. Weinfeste, Galas, Auslandsreisen – alles über ein gutes halbes Jahr auf Eis gelegt. Selbst ihre Antrittsbesuche in den deutschen Anbaugebieten sind erst jetzt möglich. Nach der Mosel und der Ahr, wo sie zu Hause ist, ist nun der Mittelrhein dran. Dass Ihre Hoheit mit den beiden Prinzessinnen Eva Müller und Anna-Maria Löffler zum Auftakt ausgerechnet die kleine Weinbau-Enklave an der Lahn besucht und sogar dort übernachtet, ist schlicht „der Wahnsinn“. Denn in offizieller Mission sind noch nie eine Deutsche Weinkönigin und ihre Prinzessinnen an der Lahn gewesen.