In der Ortsgemeinde Winden nimmt die Idee Gestalt an, eine größere Windwurffläche für die Errichtung einer Fotovoltaikanlage zu nutzen. Diese könnte gut doppelt so viele Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen, wie die Gemeinde selbst hat. Nun haben Vertreter der Ortsgemeinde den möglichen Standort mit Vertretern eines Wiesbadener Energieversorgers sowie Landespolitikern besucht und über das Vorhaben informiert.