Osterspai hat wieder eine neue Führungsspitze. Wenn auch (noch) keinen neuen Ortsbürgermeister – der muss in Urwahl gewählt werden – so doch einen Ersten Beigeordneten, sprich stellvertretenden Ortsbürgermeister. Sebastian Reifferscheid (SPD) wurde am Montagabend in einer Präsenzsitzung in der Sporthalle in dieses Amt gewählt. Zweiter Beigeordneter wurde Erhardt Fiebinger, der zuvor das Amt des Ersten Beigeordneten inne hatte.