Nievern

Die Überraschung ist Jürgen Jachtenfuchs gelungen: Viele „Heckeböck“ haben sich über den kleinen Bildband zur Nieverner Kirmes, den sie am Wochenende in ihrem Briefkasten fanden, gefreut. Und auch wenn die Kirchweih in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden konnte, so hielt durch Jachtenfuchs' Idee zumindest ein bisschen Volksfestatmosphäre in der Lahngemeinde Einzug.