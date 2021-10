Eine Viertelmillion Euro – das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Genau um diese stolze Summe ging es indessen jüngst bei einem Treffen im Lahnsteiner Stadtwald. Genauer gesagt in jenem Teil des Stadtwalds, in dem der geplante Kur- und Heilwald allmählich Kontur annimmt. Und noch genauer: an der Entspannungsstation, die zwar noch nicht ganz fertiggestellt, an ihren hölzernen Liegen aber bereits zweifelsfrei zu erkennen ist.