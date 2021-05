Geht uns das Trinkwasser aus? So stellen sich die Werke der VG Loreley den Herausforderungen des Klimawandels

Die Quellen gehen zurück, der Wasserspiegel in den Brunnen sinkt. Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley zu spüren. Von Grundwasserbildung könne keine Rede sein, sagt Werkleiter Michael Krämer. Zu wenig Regen, kaum Schnee. Seine Worte sind deutlich. Die Lage ist ernst. Trotzdem blickt der Mittfünfziger optimistisch in die Zukunft. Mit Elan und Freude geht er die Projekte an – und die sind sowohl in der Wasserversorgung als auch der -entsorgung nicht ohne.