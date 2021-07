Es passte in einer Weise zusammen, die sich niemand gewünscht hatte: Die Sitzung des Lahnsteiner Stadtrats, bei der unter anderem ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Einführung eines kommunalen Klimachecks auf der Tagesordnung stand, fand an Tag eins nach der verheerenden Flutkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen statt. Und passend dazu wurde nun über die Einführung eins Klimaschutzmanagers diskutiert.