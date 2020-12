Nastätten/Rhein-Lahn

Der Abspann läuft, und im Kino-Center Nastätten herrscht absolute Ruhe. Der Film „The True cost – Der Preis der Mode“ macht die 80 Zuschauer, die unter Corona-Bedingungen in den Saal passen, betroffen. Er offenbart die Ausbeutung von Mensch und Natur hinter der glitzernden Modewelt. Der Abend endet nicht in Schockstarre. Eine Diskussion mit lokalen Protagonisten und Innenminister Roger Lewentz, der auch die Entwicklungszusammenarbeit des Landes verantwortet, motiviert zum nachhaltigen Gegensteuern und Handeln in kleinen Schritten, das aus der Kommune in die Welt ausstrahlt.