Erinnern und mahnen, aber auch versöhnen – diese Hoffnung verbindet sich mit den beiden in Ruppertshofen und Lierschied eingeweihten Gedenksteinen. Erinnern an das Schicksal der jüdischen Bürger, die hier lange Zeit untrennbar zur Dorfgemeinschaft gehörten, bevor sie von den Nationalsozialisten dennoch herausgerissen und in vielen Fällen ermordet wurden.