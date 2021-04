Der Gastronom Paul Badura ist am vergangenen Dienstag unerwartet im Alter von 66 Jahren gestorben. Der bekannte Koch, der sich zuvor mit einer Toasterie in Lahnstein und dann vor allem mit seinem etwas anderen Restaurant Zur alten Brauerei in Nievern einen Namen gemacht hatte, führte etwa zehn Jahre lang das beliebte Restaurant Badhaus in Bad Ems.