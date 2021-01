Braubach

Bis Ende des Jahres, so machten optimistische Schätzungen im Dezember in der Stadt die Runde, soll die Baustelle schon fertig sein. Das klappte nicht. „Ende Januar“, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Mitte Dezember mit, könnte die Brunnenstraße in Braubach fertig sein und die Durchfahrt wieder freigegeben werden. Auch das klappt wohl nicht, denn inzwischen gab es einen Wintereinbruch, die Arbeiten mussten ruhen. Anwohner, die mit dem Auto weite Umwege in Kauf nehmen müssen, ärgert's.