Dausenau

Er ist weit über die Grenzen Dausenaus bekannt: der Schiefe Turm. Warum? Das Bauwerk in der beschaulichen Lahngemeinde steht mit mehr als fünf Grad Neigung sogar noch etwas schiefer als sein berühmter Bruder in Pisa. Nur weil das italienische Pendant in der Toscana höher ist, wirkt es spektakulärer. Die Dausenauer sind stolz auf ihren Schiefen Turm, auch wenn er der Gemeinde Sorgen bereitet.