Bad Ems

Fußgängerin in Bad Ems von Auto erfasst – Fahrer flüchtet

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr kam es in der Badhausstraße in Bad Ems zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Fußgängerin von einem Auto erfasst, das die Unfallstelle umgehend verlies.