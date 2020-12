Reitzenhain

Der Weg zu Schule und Kita hat es in sich für die Reitzenhainer Kinder. Wollen sie in ihrem Heimatort zur Bushaltestelle, müssen sie einen schmalen Bürgersteig nutzen, der für einen Erwachsenen manchmal nur einen Fußbreit Raum lässt. Besonders eng wird es in der Ortsdurchfahrt dort, wo die Masten von Straßenlampen zusätzlich Boden beanspruchen.