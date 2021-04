Fuß vom Gaspedal heißt es seit wenigen Tagen in der Grabenstraße in Bad Ems. Denn im Lauf der vergangenen Woche wurden auf dem geraden Teilstück Richtung Reitanlage Höhenhaus Fahrbahnverengungen angebracht – in Signalgelb und mit Warnbaken versehen, damit auch niemand drüberrauscht.