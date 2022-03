Eine Querung über die Lahn, die das Rheinufer von Niederlahnstein mit der Hafenmole in Oberlahnstein verbinden würde – schon lange Zeit gibt es diesen Wunsch in der Bevölkerung. Die Kommunalpolitik ist seit Jahren bemüht, eine solche Brücke umzusetzen. Eine Machbarkeitsstudie gibt es bisher noch nicht. Wohl aber hat es einen Wettbewerb der Uni Koblenz gegeben, in dem Studenten ihre Ideen für eine solche Brücke entwarfen.